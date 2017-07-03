Тольяттинка стала призером всероссийских соревнований по академической гребле

В Казани продолжаются Всероссийские соревнования по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет. Участие в них принимают 186 спортсменов из 14 регионов России.

Здесь определяется состав сборной России для участия в Первенстве мира до 19 лет, которое пройдет в литовском Тракае со 2 по 6 августа.

В воскресенье прошли финалы в нескольких дисциплинах. У девушек в заездах одиночек на 2000 метров победу одержала Елена Захватова (Астраханская область), показавшая время 8:15,79, а вот бронзовая медаль у тольяттинки Елены Тугановой, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.