Тольяттинка стала призером всероссийских соревнований по академической гребле

В Казани продолжаются Всероссийские соревнования по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет. Участие в них принимают 186 спортсменов из 14 регионов России.

Здесь определяется состав сборной России для участия в Первенстве мира до 19 лет, которое пройдет в литовском Тракае со 2 по 6 августа.

В воскресенье прошли финалы в нескольких дисциплинах. У девушек в заездах одиночек на 2000 метров победу одержала Елена Захватова (Астраханская область), показавшая время 8:15,79, а вот бронзовая медаль у тольяттинки Елены Тугановой, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 07:35 [140] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus