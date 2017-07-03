В Тольятти сотрудники полиции задержали врача-терапевта, подозреваемого в получении взятки

Факт получения незаконного денежного вознаграждения задокументировали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

29 июня местная жительница 1975 года рождения, являясь врачом-терапевтом одной из городских больниц, получила от 27-летнего менеджера фирмы незаконное денежное вознаграждение в сумме 12 000 рублей. Деньги предназначались за оформление листа временной нетрудоспособности.

Предполагаемая злоумышленница была задержана полицейскими на рабочем месте. В настоящее время по признакам получения взятки Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщили в облГлавке.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 09:34 [168] (0)
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