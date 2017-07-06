LADA Sport ROSNEFT: победный дубль в Казани!

1 июля на трассе «Казань-ринг» стартовали гоночные заезды четвертого этапа СМП РСКГ. Не для всех пилотов команды LADA Sport ROSNEFT этот день оказался результативным, тем не менее, он принёс долгожданный победный дубль в одном из классов, сообщает пресс-служба команды.

По результатам квалификации пилоты команды LADA Sport ROSNEFT в классе «Национальный» Егор Санин и Владислав Устюгов расположились на 2-й и 9-й строчке стартовой прямой. Субботняя гонка стартовала традиционно сходу и уже к первому повороту Влад отыграл одну позицию, а далее на протяжении 11-ти кругов успешно отражал атаки соперников, но все же пропустил вперед более «лёгкого» оппонента и пересёк финиш 9-м. Егор тем временем отчаянно боролся за пьедестал в компании опытных пилотов Андрея Петухова и Романа Агошкова. К середине дистанции Санин слегка утратил темп, причиной тому стали небольшие технические проблемы, в итоге он увидел клетчатый флаг 5-м.

Пилоты класса «Супер-Продакшн» Михаил Митяев и Владислав Незванкин ушли со старта первой гонки казанского этапа Российской серии кольцевых гонок с 5-й и 8-й позиции. Михаил Митяев вновь показал великолепную скорость и уже к финишу первого круга закрепился на 4-м месте вслед за Максимом Симоновым. В течение всей гонки гонщик много атаковал и в то же самое время находился под постоянным прессингом. В тяжелейшей борьбе наш пилот смог сохранить 4-ю строчку до финиша. Для Владислава Незванкина эта гонка сложилась более драматично. Основные события развернулись на последнем круге. Влад шёл на 8-й позиции, что позволяло ему стартовать в воскресной гонке с 1 места. За три поворота до финиша после длинной прямой на торможении в жёлтую LADA Vesta 1.6T «прилетели» две LADA Granta Сергея Шалунова и Виталия Примака. Все трое через несколько секунд замерли в гравийной зоне безопасности. Обидный сход и 9-е место в итоге. Впрочем, после рассмотрения инцидентов специальной комиссией РАФ, результаты гонки были пересмотрены: Михаил Митяев поднялся на 3-ю строчку итогового протокола, а Владислав Незванкин на 8-ю.

Как только машины класса «Супер-Продакшн» попали в закрытый парк над трассой «Казань-ринг» прошёл настоящий ливень, всё вокруг в считаные минуты залило водой. Поэтому гонка в классе «Туринг» обещала быть еще более сложной для пилотов. Автомобили заняли места на стартовой прямой, на первых двух строчках расположились LADA Vesta TCR Кирилла Ладыгина и Владимира Шешенина! Дождь не прекращался и во время прогревочного круга, а когда погасли огни - оба наших пилота открыли газ и уехали от соперников. Пожалуй, это была одна из самых спокойных гонок для пилотов команды LADA Sport ROSNEFT. Никто из пелетона так и не смог навязать нашим парням по-настоящему острой борьбы. Второй в сезоне победный дубль!