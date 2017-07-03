Тольяттинцы не обращают внимания на пешеходные переходы

В Тольятти одним из самых распространенных видов ДТП является наезд на пешехода. В этом году на дорогах Тольятти произошло 147 наездов на пешеходов, 4 человека в них погибли, 152 получили тяжелые травмы. Только на пешеходных переходах произошло 58 наездов на пешеходов.

30 июня проведено специальное профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах. Инспекторы ДПС особое внимание уделяли пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на переходах. За время проведения мероприятия в отношении 5 водителей составлены административные материалы за нарушения правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, к административной ответственности привлечены 3 пешехода – они переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Сотрудниками ГИБДД на оживленных улицах города, вблизи пешеходных переходов и на наиболее аварийно-опасных участках дороги осуществлялось информирование населения через громкоговорящие устройства патрульных автомобилей. Дорожные полицейские раздавали пешеходам памятки о важности соблюдения ПДД, напоминая, как правильно переходить дорогу, о важности использования световозвращающих элементов.