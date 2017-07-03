Тольяттинцы не обращают внимания на пешеходные переходы

В Тольятти одним из самых распространенных видов ДТП является наезд на пешехода. В этом году  на дорогах Тольятти произошло 147 наездов на пешеходов, 4 человека в них погибли, 152 получили тяжелые травмы. Только на пешеходных переходах произошло 58 наездов на пешеходов.

30 июня проведено специальное профилактическое мероприятие, направленное на снижение количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах. Инспекторы ДПС особое внимание уделяли пресечению таких нарушений ПДД как переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на переходах. За время проведения мероприятия в отношении 5 водителей составлены административные материалы за нарушения правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, к административной ответственности привлечены 3 пешехода – они переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Сотрудниками ГИБДД на оживленных улицах города, вблизи пешеходных переходов и на наиболее аварийно-опасных участках дороги осуществлялось информирование населения через громкоговорящие устройства патрульных автомобилей. Дорожные полицейские раздавали пешеходам памятки о важности соблюдения ПДД, напоминая, как правильно переходить дорогу, о важности использования световозвращающих элементов.

 
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 10:34 [144] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus