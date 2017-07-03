Сплав со спиннингом на большой реке

Сегодня спиннинг – это не только активная и высокодинамичная снасть, а ещё и огромный потенциал современных снастей и новейших стилей ловли. Кроме того, это серьёзная заявка на хороший улов и трофейные экземпляры. Река для любого рыболова является большой загадкой, а для спиннингиста этот вопрос ещё более актуален. Большая река имеет очень разнообразный рельеф дна и самые разнообразные препятствия – непроходимые берега, большое течение, коряжник – это всё является серьёзной помехой для ловли с берега. Поэтому сплав на лодке по реке со спиннингом открывает много перспектив современному спиннингисту. Обязательным атрибутом ловли спиннингом на реке является наличие эхолота или хорошее знание рельефа дна.

При сплаве со спиннингом на реке актуальной будет тактика, которая разделяет два основных способа ловли – на мелководье и на глубине.

Мелководье – это косы, которые, как правило, находятся на внутренней части поворота реки.

Глубина – это ямы, которые всегда есть на внешней части поворота реки. Кроме того, ямы бывают ещё и фарватерные или русловые. Бровки на разных глубинах – это тоже перспективные места для глубинной ловли.

Мелководье в различное время могут посещать самые разнообразные хищники. В вечерних и утренних сумерках на косы подходит судак. В утреннее и вечернее время здесь корм себе ищет щука. Днём в таких местах можно заметить бой жереха, а в течение всего дня добычей может стать вездесущий окунь, подробнее о речных обитателях читайте здесь. На мелководье наиболее перспективными приманками являются самые разнообразные воблеры и блёсны. Для заброса лёгких приманок на большие расстояния можно использовать оснастку с бомбардой.

Самые разнообразные глубины и места рядом с коряжником являются местом корма многих водных обитателей – сом, судак, щука, окунь. В таких местах единственным перспективным способом ловли является джиг. Именно этот прогрессивный метод даёт возможность качественно обловить все неровности дна. Приманками этого способа ловли являются силиконовые или поролоновые рыбки и снасточка с мёртвой рыбкой. Рядом с коряжником могут быть применены оснастки дропшот и отводной поводок.

Сплавляясь по реке необходимо своевременно менять оснастки и приманки, которые соответствуют определённому рельефу. При сплаве обязательно должны быть в наличии якорь, подсак и багор.

А наиболее перспективный и увлекательный сплав может быть осуществлён на протяжении нескольких дней, когда облавливаются большие расстояния реки. Ну и конечно же такой сплав в одиночку не то что бы неудобен, но и опасен. Поэтому такую затею лучше осуществлять в компании рыбаков-спиннингистов.