В страшном ДТП со сгоревшим автобусом в Татарстане погибли трое тольяттинцев

В ночь на 2 июля в 9 км от города Заинска произошло ДТП рейсового автобуса и «КАМАЗа». Автобус «Неоплан» ехал из Самары в Ижевск, когда столкнулся с грузовиком, который «КАМАЗ» буксировал на жесткой сцепке.

В результате лобового столкновения автобус опрокинулся и загорелся. В сгоревшем автобусе находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. По последним данным, в этом ДТП погибли 14 человек (в том числе двое детей).

В аварии погибли трое тольяттинцев, еще двое находятся в больницах. Администрация Тольятти выделила транспорт и организовала переезд родственников пострадавших в больницы. По дороге в Татарстан их будут сопровождать психолог и медперсонал.

Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях - медсанчасти ПАО Татнефть Альметьевска и БСМП Набережных Челнов. Администрации городов Альметьевска, Нижнекамска и Набережных Челнов готовит места для размещения родственников.

Помощь пострадавшим и родственникам погибших также окажет администрация Самарской области. По решению губернатора Самарской области из резервного фонда будет выделено по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП в Татарстане, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Кроме того, материальную помощь семьям погибших окажут и власти Татарстана.

Рассматриваются три возможные причины ДТП. По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Не исключают также, что водитель автобуса мог уснуть за рулем или не справиться с управлением при обгоне.

Расследование ДТП взято на контроль центральным аппаратом СКР. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по ч.5. ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", а СУ СКР по Татарстану - по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

Прокуратура Самарской области проверяет деятельность компании-перевозчика, которой принадлежал разбившийся автобус. Правоохранительные органы уже провели в рамках дела обыски в компании, его руководитель задержана.

Прокуратура республики приняла решение об изъятии уголовного дела о нарушении правил дорожного движения из производства ГСУ МВД России по Татарстану и передала его в следственный комитет для соединения и дальнейшего расследования.

Следствие пока воздерживается от общения с водителями автобуса и грузовика, столкнувшихся в Татарстане, из-за состояния их здоровья.

Фото: МЧС Республики Татарстан