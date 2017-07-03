Тольяттинские полицейские изъяли у местного жителя марихуану

Во время несения службы на КПП в Комсомольском районе, полицейские заметили гражданина, который при виде людей в погонах начал подозрительно себя вести. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого сверток с веществом растительного происхождения.

Полицейские направили изъятую находку экспертам, а мужчина был задержан для дальнейшего разбирательства. Результаты проведенного исследования показали, что в свертке находилась марихуана массой 19,79 граммов, что относится к значительному размеру. Сотрудники органов внутренних дел установили, что 34-летний подозреваемый проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По признакам незаконного хранения наркотических средств в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские выясняют, откуда у мужчины наркотик и для каких целей он предназначался.