Сергей Анташев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба в рядах Госавтоинспекции – это почетный и самоотверженный труд. Каждый день вы выходите на службу, чтобы обеспечить безопасность тольяттинцев.

Ваша работа требует не только высокого профессионализма, но и особой дисциплины. Достойно справляясь даже с самыми сложными задачами, тольяттинские инспекторы доказали свою компетентность и преданность любимому делу.

Примите самые искренние поздравления с Днем ГИБДД. Желаю вам крепкого здоровья, радости, благополучия и дальнейших профессиональных достижений!

Глава городского округа Тольятти С.А. Анташев