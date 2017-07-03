Сергей Анташев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба в рядах Госавтоинспекции – это почетный и самоотверженный труд. Каждый день вы выходите на службу, чтобы обеспечить безопасность тольяттинцев.

Ваша работа требует не только высокого профессионализма, но и особой дисциплины. Достойно справляясь даже с самыми сложными задачами, тольяттинские инспекторы доказали свою компетентность и преданность любимому делу.

Примите самые искренние поздравления с Днем ГИБДД. Желаю вам крепкого здоровья, радости, благополучия и дальнейших профессиональных достижений!

Глава городского округа Тольятти С.А. Анташев
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  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 12:48 [124] (0)
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