Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия в тольяттинских кинотеатрах

Хорошей традицией стали выступления сотрудников Госавтоинспекции в кинотеатре под открытым небом «Буревестник», сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Перед началом показа фильма сотрудник полиции в увлекательной форме рассказывает зрителям, как важно соблюдать правила дорожного движения. Особый акцент делается на роли родителей в обучении своих детей навыкам правильного поведения на проезжей части, перевозке маленьким пассажиров и приобретении световозвращающих элементов.

После беседы полицейские демонстрируют видеоролик по безопасности дорожного движения, после которого начинается основной фильм.