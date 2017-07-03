Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия в тольяттинских кинотеатрах

Хорошей традицией стали выступления сотрудников Госавтоинспекции в кинотеатре под открытым небом «Буревестник», сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Перед началом показа фильма сотрудник полиции в увлекательной форме рассказывает зрителям, как важно соблюдать правила дорожного движения. Особый акцент делается на роли родителей в обучении своих детей навыкам правильного поведения на проезжей части, перевозке маленьким пассажиров и приобретении световозвращающих элементов.

После беседы полицейские демонстрируют видеоролик по безопасности дорожного движения, после которого начинается основной фильм.
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  3. 03.07.2017 13:27 [35] (0)
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