Чаще всего клиенты Сбербанка используют мобильные приложения для оплаты сотовой связи

Почти 29 миллионов операций на общую сумму 14,2 млрд. рублей совершили через мобильные приложения интернет-банка клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк в первые пять месяцев текущего года. Этот показатель более чем в два раза выше результатов за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов, на территории которых Поволжский банк ведет свою деятельность, чаще всего услуги с помощью мобильных приложений оплачивали клиенты в Самарской (6,2 млн. транзакций), Саратовской (5,3 млн) и Волгоградской (4,5 млн) областях.

Наиболее популярной операцией у пользователей мобильных приложений Сбербанка является оплата сотовой связи (почти 74% всех транзакций). На втором месте – оплата услуг ЖКХ (9,8% операций), на третьем – оплата интернета (7,9%). Остальные 8,4% приходятся на оплату штрафов ГИБДД, налогов, платежей в иные фонды и т.д.

Практически по всем видам платежей по сравнению с 2016 годом наблюдается рост числа операций. Но если оплата сотовой связи выросла на 48,2%, то оплата услуг ЖКХ – сразу на 61,1%. Перевод в мобильные каналы наиболее «тяжелых» платежей говорит о росте популярности и доверия клиентов к этим способам оплаты. Выросла и средняя сумма операции: с 413 рублей в 2016 году до 492 рублей в 2017 году.

Мобильные приложения Сбербанк Онлайн позволяют легко и просто управлять своими счетами, картами, кредитами и вкладами из любого места, где есть подключение к интернету. С помощью мобильного приложения можно переводить деньги между своими счетами и вкладами, совершать переводы клиентам Сбербанка и других банков, оплачивать кредиты, пополнять электронные кошельки. Также мобильное приложение позволяет всегда быть в курсе последних операций клиента, получать информацию о счетах и кредитах без обращения в отделение банка, а также открывать вклады и металлические счета с повышенной процентной ставкой. Мобильное приложение Сбербанк Онлайн обладает высокой степенью защищенности: в составе приложения уже встроен антивирус, для входа в приложение нужно ввести 5-значный цифровой код, а на каждую операцию установлен лимит. Функционал приложений постоянно расширяется. Так, в последней версии клиентам стала возможна регистрация по номеру карты. Более подробно о мобильных приложениях Сбербанк Онлайн – на сайте банка.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.