Основные разновидности эвакуаторов

Деятельность компаний, предоставляющих услуги эвакуации транспортных средств, очень востребована в современном мире. Особенно актуально это для мегаполисов с их бесконечными проблемами с парковками, но автовладельцы маленьких городов также нередко прибегают к услугам эвакуатора. О разновидностях и главных особенностях этого спецтранспорта пойдет речь ниже.

Типы спецсредств

Отличительной особенностью каждого вида эвакуаторов являются его конструкционные особенности, благодаря которым выполняется поднятие транспортируемого авто на борт. Вот основные разновидности:

С лебедкой. Ввиду своей простоты и относительной дешевизны является наиболее распространенным на постсоветском пространстве. Перевозимое авто затаскивается при помощи троса на платформу, где надежно закрепляется. Не подходит для перевозки машин с АКПП.

С гидроподъемником. Тоже довольно простое устройство. Такой эвакуатор перевозит транспортные средства, приподнимая над дорогой одну из осей (обычно переднюю). Это позволяет транспортировать тяжелые машины и автобусы.

С манипулятором. Технически это спецсредство наиболее сложное. Оно позволяет грузить на платформу полностью обездвиженные машины. Активно применяется для вызволения авто из кюветов, неглубоких водоемов и снежных заносов - фото и подробная информация по ссылке.

Универсальный. Наиболее функциональные машины. Они оснащаются разными типами подъемных устройств и совмещают в себе все преимущества вышеописанных типов. Не слишком распространены в России, ввиду своей дороговизны.

Применение

У автолюбителей, попавших в затруднительную ситуацию на дороге, практически не остается другого варианта, кроме как обратиться за помощью в специальную службу с просьбой эвакуировать машину. Ниже будут приведены наиболее распространенные случаи, в которых вызов спецсредства оправдан:

Внезапная поломка. Если водитель вышедшего из строя транспортного средства не обладает специальными знаниями в области автомеханики, перевезти его в ближайший сервис - оптимальное решение.

Дорожно-транспортное происшествие. В таком случае эвакуатор - единственная возможность забрать разбитую машину с места ДТП.

Перевозка обездвиженного транспорта. Это могут быть спортивные болиды, которым запрещено передвигаться по дорогам общего пользования, ретро-машины и другие авто, движение своим ходом которых невозможно или нецелесообразно.

Современный эвакуационный транспорт очень полезен и востребован. Он - надежный друг автомобилистов.

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