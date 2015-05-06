Сотрудники ГИБДД Тольятти выявили нарушителей среди таксистов и водителей большегрузов

В целях предотвращения происшествий с участием водителей легковых такси, 30 июня в Автозаводском районе ГИБДД был проведен рейд. В рамках мероприятия выявлено 7 нарушений ПДД РФ водителями указанной категории. Кроме этого, собран административный материал в отношении должностного лица.

В ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти отметили основные нарушения, допускаемые водителями: нарушение правил маневрирования, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе и превышение скоростного режима.

Кроме того, в течении июня силами отдельного батальона ДПС ГИБДД Тольятти проводились профилактические мероприятия по массовой проверке водителей, допускающих нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В ходе проведения мероприятий выявлено более 20 нарушений.

Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица. При этом водителю грозит как штраф, так и лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в 500000 рублей.