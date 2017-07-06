Хоккейная «Лада» начала подготовку к новому сезону

Сегодня хоккеисты "Лады" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Исключением стали лишь легионеры, которые присоединятся к команде чуть позже.

Часть игроков отправилась проходить медицинское обследование, а остальные провели первую втягивающую тренировку под руководством нового тренера по физической подготовке Василия Коновалова.

Как сообщает пресс-служба клуба, тренерский штаб команды претерпел изменения. Помогать Артису Аболсу в сезоне-2017/18 будут Виктор Игнатьев, работавший в прошлом сезоне в "Спартаке", и Владимир Шиханов, возглавлявший до недавнего времени молодёжную команду "Ладья". Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА.

Состав "Лады" на предсезонный сбор:

Вратари: Евгений Иванников и Александр Лазушин.

Защитники: Дмитрий Воробьев, Чарльз Геноуэй, Ефим Гуркин, Илья Давыдов, Кирилл Дьяков, Денис Ежов, Никита Жлоба, Дмитрий Костромитин, Владимир Маленьких, Антон Моренец,Кристапс Сотниекс, Иван Сухих.

Нападающие: Рафаэль Ахметов, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Семён Валуйский, Даниил Жарков, Денис Зернов, Юрий Кокшаров, Алексей Мастрюков, Иржи Новотны, Андрей Рукин, Игорь Скороходов, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Никита Филатов, Картер Эштон.

Также с основой будут заниматься несколько хоккеистов из молодежной команды: вратарь Михаил Исаев, защитник Данил Семёнов, нападающие Дмитрий Дрожжин, Роман Поляничев и Дамир Рахимуллин.