Тольяттинские автовокзалы станут комфортнее

В России вступили в силу новые правила для автовокзалов, которые направленны на повышение комфортности для пассажиров и водителей, говорится в приказе Минтранса.

Там, как и на других транспортных узлах (железнодорожных и авиационных), должны быть не только кассы и автоматы по продаже билетов. Владельцы вокзала обязаны найти место и для камеры хранения, здравпункта, комнаты отдыха водителей с местами для сидения, пишет "Российская газета".

Это все набор минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций, которые увязаны с правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в международном сообщении государств - участников СНГ, отметили в Минтрансе РФ. Любой владелец автовокзала может обратиться в Ространснадзор за заключением о соответствии инфраструктуры новым требованиям.

Пока полномочий по проверке автовокзалов у Ространснадзора нет, объяснили эксперты. Сейчас служба может проверять только перевозчиков в плановом порядке. Подключиться к контролю могут и другие ведомства. Например, Роспотребнадзор вправе проверить, как обустроена комната матери и ребенка, а Росздравнадзор, как обустроен здравпункт.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 16:34 [136] (0)
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