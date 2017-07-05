Испытания растворов и бетона на качество

Свойства бетона оказывают огромное влияние на качество строительных конструкций. Поэтому в процессе возведения любого объекта необходимо проводить специальные испытательные работы, позволяющие определить различные параметры материала. Доверять это мероприятие необходимо специализированной строительной лаборатории СТАНДАРТ. В перечень услуг компании входят испытания не только готовых бетонов, но и песка, почв, щебня.

Основные параметры контроля качества бетонов

При испытаниях бетонов определяется целый ряд качеств. Так, незастывшие смеси проверяются на следующие характеристики:

консистенция массы, временные затраты на ее формирование, особенности заполнения формы, значение уплотнения;

уровень плотности и пористости;

качество составляющих и их пропорциональность.

После застывания материал проверяется на другие показатели. К числу таковых относятсяследующие параметры:

уровень истираемости;

реакция, возникающая при сжатии, растяжении и изгибании;

масса объемов;

степень морозоустойчивости, поглощения влаги и водонепроницаемости;

ползучесть и усадка.

Ключевые цели проведения исследований на качество: образцы, пробы

Для проверки качественных показателей бетона создаются специальные пробы и небольшие образцы в форме кубиков либо в виде цилиндрических изделий и балок. Испытательские работы осуществляются в процессе проектирования раствора, предназначенного для определенных условий эксплуатации.

В лаборатории, занимающейся исследованиями, создаются условия, которые максимально приближены к естественной среде последующего применения материала. Организовывается испытание кубиков бетона на прочность с использованием качественных образцов, имеющих ровные поверхности и утрамбованную структуру. Даже при неровности изделий 1 мм существует риск весомого искажения полученных результатов.

Обращаться к экспертам рекомендуется перед стартом строительных мероприятий на этапе приемки раствора у изготовителя, при проверке готовых продуктов на производстве. Строительные компании и изготовители должны определиться с нужными параметрами. В ходе испытательных работ будет проверено соответствие реальных показателей, характерных для взятых проб и образцов. Допускается отклонение в значениях не более чем на 3 %.

Распространенные лабораторные методики

При проверке различных показателей материала применяются разные способы контроля. Прочность исследуется механическими методами с разрушением образов и без повреждения таковых. Первая технология позволяет определить критичные условия эксплуатации. Вторая осуществляется с целью выявления изменений во времени на основании одного и того же образца.

Прочность на сжатие проверяется для определения марки материала. Для этого используются прессы, в которые закладываются испытуемые заготовки – кубики, цилиндры, призмы. Получают подобные изделия путем заливки растворов в формы соответствующих параметров. Чаще всего применяются образцы относительно небольших размеров. Например, для кубиков стандартными являются габариты 15х15х15 см. Смесь, помещаемая в форму, тщательно трамбуется и уплотняется посредством пневматических молотов, вибростолов либо электрического оборудования. Продолжительность исследований составляет 28 дней с повторной проверкой через трое и семеро суток.

При контроле на изгиб применяются испытательные прессы. Нагрузка может локализоваться в центре изделия либо в двух различных местах. В процессе проверки прочности применяются ударные способы. Плотность определяется посредством ультразвука и т. д. Иными словами, проверить качество растворов и готовых изделий из бетона можно только при наличии соответствующих знаний, дорогостоящего оборудования и возможности создавать различные условия.

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