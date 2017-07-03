Руководители ГИБДД Тольятти приняли участие в ночном рейде на городских дорогах

Ночью 30 июня сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти совместно с экипажами специального батальона ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проводилось целенаправленное профилактическое мероприятие.

Особое внимание уделялось пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, эксплуатирующих автомобили с нанесенными на переднее и передние боковые стекла пленочным покрытием и предметами ограничивающими обзорность с места водителя, а так же нарушения, допускаемые водителями мотоциклов и мопедов.

Непосредственное участие в мероприятии принял начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Сергей Анатольевич Фокин и заместитель начальника подполковник полиции Андрей Капунов.

За время проведения мероприятия к административной ответственности привлечено более 30 водителей, из которых 2 человека управляли транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Кроме того, в ходе несения службы экипажем специализированного батальона ДПС Самарской области, была предпринята попытка остановить автомобиль УАЗ Патриот, однако водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться. Сотрудниками полиции было принято решение о преследовании нарушителя, используя отработанные методы и тактику блокирования транспортных средств. Не подвергая риску и опасности других участников дорожного движения, инспекторами ДПС был задержан мужчина, находившийся в алкогольном опьянении. На предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В отношении него собран административный материал по ч.1. ст. 12.26 КоАП РФ.