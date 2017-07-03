Стали известны лауреаты 44-го фестиваля им. Валерия Грушина

В 2017 году 44-ый Грушинский фестиваль – один из самых крупных в России музыкально-песенных форумов посетили более 20 тысяч человек. На поляну приехали участники со всей России – из 29 субъектов РФ, а также 9 иностранцев, сообщает пресс-служба облправительства.

Для участников Грушинского в 2017 году работало шестнадцать фестивальных площадок: главная эстрада, детская поющая республика, площадки «Победа», «Междуречье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Пилигримы», «Степной ветер», «Зазеркалье», «Чайхана», «Время колокольчиков» и др.

В Грушинской академии можно было познакомиться с историей Валерия Грушина и зарождения фестиваля его имени. 44-ый фестиваль был посвящен 50-летию подвига Валерия Грушина. Организаторы фестиваля подготовили насыщенную спортивную программу. Так, на фестивале состоялись соревнования по футболу, волейболу, ориентированию, скалолазанию, дартсу, легкоатлетическому кроссу и другим видам спорта, семейный состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие.

Всего в соревнованиях приняло участие 5200 человек. Много зрителей собрал матч по футболу, посвященный Чемпионату по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. Победила сборная ветеранов «Крыльев Советов», со счетом 6:4 в упорной борьбе обыгравшая «Сборную Мира».

Что касается основной программы, то по итогам на конкурс подано 190 заявок (220 человек), во второй тур прошло 122 человека, в третий – 44 исполнителя, из них 7 человек с конкурса поэзии и 7 человек по итогам интернет-конкурса.

Лауреатами XLIV Всероссийского Грушинского фестиваля стали: ансамбль «Фламинго» (Астана), песня - «Мадагаскар», Ширяева Анна (Новосибирск), песня - «Со мной» (Автор), ансамбль «Ноев ковчег» (Искитим), песня - «Мастер», Александр Мачалов (Н. Новгород), - «Топором в воду» (Поэт). Лауреат детско-юношеского конкурса - Архипов Николай (Березники), песня - «Маленький Гном».