LADA Sport ROSNEFT провела самый успешный уик-энд сезона

1 и 2 июля состоялся 4 этап Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам – серии СМП РСКГ. Для пилотов LADA Sport ROSNEFT он оказался одним из самых непростых, но в то же время результативных этапов нынешнего сезона.



В классе «Национальный» вновь рекорды: 32 пилота на старте. «Серебро» в квалификации и пятая позиция в первой гонке этапа от Егора Санина и девятая позиция в квалификации и гонке от Владислава Устюгова позволили команде LADA Sport ROSNEFT уверенно заявить о себе уже в первый день гоночного уикенда. Воскресная гонка для Егора сложилась еще более продуктивно: он смог добыть «серебро» и стать бронзовым призером этапа в личном зачете! Владислав Устюгов по боевому провел свой заезд, финишировал пятым, но, в итоге, был лишен этого результата судьями соревнований, сообщает пресс-служба команды.

Гонки класса «Супер-продакшн» на этот раз получились самыми зрелищными из-за обилия различных гоночных инцидентов: сказалась чертова дюжина заявившихся пилотов. Отсюда и результат: в первой гонке «добраться» до финиша смогли лишь 8 пилотов, вторая и вовсе завершилась красными флагами. Несмотря на все сложности команде удалось забрать в Тольятти «серебро» по итогам этапа. И хотя квалификацию Михаил Митяев и Владислав Незванкин завершили на 5 и 8 местах соответственно, в первой гонке Михаилу удалось после рассмотрения коллегией спортивных комиссаров всех инцидентов подняться на подиум. Это настолько приободрило пилота, что, несмотря на ошибку с выбором резины на старте воскресной гонки, он смог воспользоваться моментом, провести повторную смену резины и прорваться с последней позиции в лидеры! Победа осталась за LADA Vesta: Михаил поднялся на верхнюю ступеньку подиума и увез в Тольятти золотой кубок, возглавив по итогам казанских гонок весь чемпионат. Очки, набранные Митяевым за этот этап, позволили LADA Sport ROSNEFT также стать лидерами командного зачета!

Самым продуктивным этап оказался для пилотов класса «Туринг»: Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин показали первое и второе время в квалификации и сохранили позиции в первой гонке. Перед стартом второго заезда уикенда боксы команды были закрыты: механики, инженеры и пилоты принимали судьбоносное решение о выборе резины. Прошел дождь, трасса намокла, но при этом сильный ветер и выглянувшее солнце позволило покрытию быстро сохнуть. Однако, над Каньоном сгущались тучи. Команда сделала ставку на резину типа «слик» и не прогадала: дождь так и не пошел. Владимир Шешенин круг за кругом улучшал время и уже к середине гонки прорвался с седьмого места на первое, заметно отрываясь от преследователей. Кирилл Ладыгин совершил две досадные ошибки, вылетел за пределы трассы и закончить гонку не смог.

Победа Владимира позволила пилоту тольяттинской команды стать победителем этапа в личном зачете; командная работа пилотов вывела коллектив LADA Sport ROSNEFT в лидеры этапа. Набранные в Казани, позволили Шешенину расположиться на третьем месте в личном зачете этого сезона.

Сейчас в Российской серии кольцевых гонок начнутся «каникулы» - перерыв в месяц до следующего этапа, который пройдет в начале августа на великолепной трассе под Смоленском. Далее нас ждет уик-энд на подмосковном автодроме Moscow Raceway, а завершится сезон вновь в гостеприимной Казани.