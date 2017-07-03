Сотрудники ГИБДД могут надеть новую форменную одежду

Вопрос изменения форменной одежды для инспекторов ГИБДД обсуждался с Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения.

Для сотрудников Госавтоинспекции могут создать новую форменную одежду, об этом в ходе интервью «Российской газете» рассказал нынешний начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Соответствующие изменения обсуждаются со специалистами.

«Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава материально-техническими средствами, и в этом руководство МВД России нас поддерживает, — сказал глава ГИБДД. — Мы сегодня, например, рассматривали с нашим Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения изменение форменной одежды для инспекторов».

Согласно его словам, форма должна стать более удобной для сотрудников ведомства. «Чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были световозвращающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах», — пояснил Михаил Черников.

Ранее стало известно о том, что новый глава ГИБДД планирует ввести наказание за агрессивное вождение, также он поддерживает ужесточение наказания за езду в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования. Ещё одной причиной аварийности на российских дорогах он назвал уставших водителей.