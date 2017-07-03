Дмитрий Богданов покидает городскую администрацию

Руководитель департамента экономического развития Дмитрий Богданов покидает администрацию городского округа Тольятти. Сегодня на аппаратном совещании в мэрии об этом сообщил заместитель главы администрации по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный.

Дмитрий Юрьевич по приглашению руководства Ульяновской области переходит на новую работу в ранге заместителя председателя правительства Ульяновской области. Это произойдет через несколько дней, пишут "Городские ведомости".

Алексей Бузинный отметил, что под руководством Дмитрия Богданова департамент стал структурным подразделением, которое занималось и занимается очень нужными и значимыми процессами  для города.

"Мы, на самом деле, не прощаемся с Дмитрием Юрьевичем, а считаем, что он едет получить дополнительный опыт. Если вдруг что, всегда будем рады его видеть у нас снова", - сказал Бузинный.

В свою очередь Богданов поблагодарил Бузинного за предоставленную возможность заниматься ответственной работой.
  1. Власть
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 18:23 [115] (0)
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