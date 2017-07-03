Опубликована программа Дня открытых дверей на АВТОВАЗе

Официальный паблик АВТОВАЗа представил программу мероприятий, запланированных на заводе в День открытых дверей.

В прошлом году День открытых дверей LADA в Тольятти собрал более 55 000 посетителей. Дети, младенцы, родители, бабушки и дедушки пришли, чтобы насладиться летом, увидеть, как производятся автомобили и принять участие в различных мероприятиях для всей семьи.

В этом году День открытых дверей, получивший название «Арт-завод» пройдет 15 июля. Мероприятия стартуют в 9 часов утра. Тольяттинцам предлагают принять участие в экскурсиях по заводу «7 этапов создания автомобиля» и протестировать автомобили LADA.

На центральной площадке до 17:00 запланирована презентация LADA Vesta SW, праздничная программа, фудмаркет, экспозиция автомобилей. Будут работать детская зона и мастер-классы по созданию автомобилей, а также музей АВТОВАЗа (ул. Южное шоссе, 121).

Отдельно в программе выделяется Юбилейная зона LADA 4x4, где пройдет автопарад NIVAFEST, сборка модели в реальном времени, экспозиция «Искусство покорять вершины».

С 12:00 по 14:00 запланирована фото и автограф-сессия с пилотами LADA Sport Кириллом Ладыгиным, Михаилом Митяевым, Владимиром Шешениным.

Фото: АВТОВАЗ
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 17:24 [151] (0)
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