Опубликована программа Дня открытых дверей на АВТОВАЗе

Официальный паблик АВТОВАЗа представил программу мероприятий, запланированных на заводе в День открытых дверей.

В прошлом году День открытых дверей LADA в Тольятти собрал более 55 000 посетителей. Дети, младенцы, родители, бабушки и дедушки пришли, чтобы насладиться летом, увидеть, как производятся автомобили и принять участие в различных мероприятиях для всей семьи.

В этом году День открытых дверей, получивший название «Арт-завод» пройдет 15 июля. Мероприятия стартуют в 9 часов утра. Тольяттинцам предлагают принять участие в экскурсиях по заводу «7 этапов создания автомобиля» и протестировать автомобили LADA.

На центральной площадке до 17:00 запланирована презентация LADA Vesta SW, праздничная программа, фудмаркет, экспозиция автомобилей. Будут работать детская зона и мастер-классы по созданию автомобилей, а также музей АВТОВАЗа (ул. Южное шоссе, 121).

Отдельно в программе выделяется Юбилейная зона LADA 4x4, где пройдет автопарад NIVAFEST, сборка модели в реальном времени, экспозиция «Искусство покорять вершины».

С 12:00 по 14:00 запланирована фото и автограф-сессия с пилотами LADA Sport Кириллом Ладыгиным, Михаилом Митяевым, Владимиром Шешениным.

Фото: АВТОВАЗ