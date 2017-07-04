В ГИБДД Тольятти прошло торжественное мероприятие

В отделе ГИБДД Тольятти проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню образования ГАИ-ГИБДД МВД России.

На мероприятии присутствовали начальник У МВД России по г. Тольятти полковник полиции Х.М. Ахмедханов, председатель Думы г.о. Тольятти Д. Микель, заместитель главы г.о. Тольятти А.Ю. Бузинный, заместитель главы г.о. Тольятти –глава администрации Центрального района А.В. Гончаров.

Во вступительном слове начальник управления Хейрулла Ахмедханов сказал слова благодарности в адрес всех сотрудников Госавтоинспекции.

81 год сотрудники подразделений ГИБДД стоят на страже закона, обеспечивая безопасность дорожного движения, показывая замечательные образцы служения долгу, доблести и чести, героизма и мужества. На сегодняшний день Госавтоинспекция – это мобильное, оснащенное новейшими техническими средствами подразделение, способное решать оперативно-служебные задачи в современных условиях. В настоящее время на службе в подразделениях ГИБДД Тольятти состоят более 400 сотрудников.

Весь личный состав ГИБДД города честно выполняет свои обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. Сейчас предъявляются большие требования к каждому сотруднику, личный состав соответствует им в полной мере. Компетентность, профессионализм, высокое чувство ответственности – вот далеко неполный перечень качеств большинства сотрудников ГИБДД.

Начальник отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти подполковник полиции Сергей Фокин поздравил всех сотрудников службы, ее ветеранов, которые не жалели сил для становления и укрепления службы ГАИ-ГИБДД!