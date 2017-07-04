Родственники жителей региона, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, выехали в Татарстан

В Самарской области продолжает работать межведомственный оперативный штаб в связи с ДТП в Республике Татарстан. Штаб развернут в Главном управлении МЧС России по Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.

По данным на 3 июля среди погибших - 6 жителей Самарской области, 5 пострадавших. В регионе организованы мероприятия по уточнению списков пострадавших, доставке родственников в Республику Татарстан, доставке тел погибших к местам захоронения, психологической и медицинской помощи родственникам.

Напомним, что по решению Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина семьям погибших жителей Самарской области будет оказана помощь из резервного фонда в размере 1 млн. рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тыс.рублей. Все необходимые документы Правительством области подготовлены. Данные средства будут переведены родственникам сразу же после предоставления номеров расчетных счетов.

Уже сейчас организованы мероприятия по доставке в Республику Татарстан родственников погибших и пострадавших. При необходимости муниципалитетами Самары и Тольятти предоставлен транспорт. Также организовано сопровождение родных и близких психологами и медицинскими работниками. На месте их встречают и размещают представители Республики Татарстан.

Для доставки тел погибших в Самару и Тольятти находится в готовности специальный транспорт. Автомобили выедут после принятия решения о выдаче тел специализированным учреждением Казани.

По факту ДТП в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан работает телефон "горячей линии" – 8 (843) 227-46-96.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.