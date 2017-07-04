«Ночной патруль» помог выловить пьяную тольяттинку за рулем BMW (видео)

В минувшие выходные дни в Самарской области на дороги вышли 78 участников "Ночного патруля". Выявлен один водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, четыре водителя, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 7 фактов иных правонарушений.

1 июля около часа ночи в Комсомольском районе экипаж «Ночного патруля» заметил автомашину "БМВ", водитель которой, предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Информация была передана в дежурную часть ДПС.

На улице Ингельберга, в районе дома №2, экипаж ДПС остановил данный автомобиль. Водителем оказалась 44-летняя женщина. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении неё был собран административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ . Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.