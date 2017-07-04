Тольяттинцы получат 197 млн рублей из госбюджета на благоустройство своих дворов

В 2017 году Тольятти получит 197 млн рублей из госбюджета на благоустройство дворов и общественных территорий. Деньги поступят в город благодаря приоритетному национальному проекту «Комфортная городская среда», инициатором и главным куратором которого является Общероссийский народный фронт.

Первого июля наш город посетил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, член федеральной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Павел Жбанов. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в Торгово-промышленной палате состоялось расширенное совещание по федеральной программе «Комфортная городская среда», направленной на комплексное развитие придомовых территорий. Кроме членов ОНФ в совещании приняли участие представители областного правительства, городской администрации, прокуратуры, общественных советов, ТОСов и ТСЖ.

Программа выделения средств из федерального бюджета подразумевает непосредственное участие горожан в процессах благоустройства своих придомовых территорий. Согласно процедуре включения дворов в перечень благоустройства жители домов самостоятельно должны решить, на что будут потрачены выделенные средства – детские площадки, озеленение, освещение, парковки или что-то другое.

– С 2017 года в России изменился заказчик благоустройства дворов. Теперь это гражданин. Муниципальные программы формируются на основании заявок людей. Если раньше вопросы благоустройства были преимущественно прерогативой муниципалитетов, то теперь формирование осуществляется на основе мнений граждан, которые не только подадут предложения по включению в программу своего двора, но и будут взаимодействовать со всеми структурами, обеспечивающими содержание территории, – говорит Жбанов.

К декабрю текущего года в Тольятти должен быть полностью сформирован реестр всех дворов, по каждому из которых адресно разработают программу благоустройства.

По словам Сергея Ульянкина, заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, работа предстоит непрерывная: от составления реестра по дворам до приемки выполненных работ. И у Самарской области нет права на ошибку. Этот год станет определяющим для того, как будет реализована программа 18-22 года.

– Нет времени «раскачиваться»! Мы можем провести инвентаризацию, но мы не можем принять решение, что делать на местах. Связка жильцов, управляющих компаний и властей – ключевой показатель успешности всего проекта, – отметил Ульянкин.

Порядок включения дворовых территорий в программу «Комфортная городская среда» размещен на официальном сайте администрации tgl.ru. Федеральный проект подразумевает, что две трети выделенных средств должны пойти на содержание дворов, а одна треть – на общественные места. Тольятти – один из немногих городов России, который занимался развитием внутриквартальных территорий за счет местного бюджета. Глава Тольятти Сергей Анташев обратил внимание членов ОНФ и областного правительства на необходимость развития в Тольятти общегородских мест для отдыха и предложил рассмотреть вариант перераспределить финансирование благоустройства в пользу общественных пространств.

– Дворовыми территориями мы стали заниматься с 2010 года. За 7 лет сумма, вложенная в благоустройство, превышает миллиард рублей. Сегодня Тольятти необходимо развивать именно общественные пространства. Имеются готовые проекты парков, скверов и аллей – дело только в финансировании, – считает глава Тольятти Сергей Анташев.

– Вопрос благоустройства выведен в рамки приоритетного национального проекта. Реализация поставленных задач зависит от каждого из нас. Наши дети должны жить в красивых и благоустроенных дворах, - подвел итог встречи Павел Жбанов.