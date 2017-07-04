«Ладья» начала подготовку к новому сезону

Хоккеисты тольяттинской молодежной команды начали подготовку к сезону. На прошлой неделе все игроки прошли медицинский осмотр, а вчера они приступили к учебно-тренировочным занятиям в полном объеме, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Также игрокам был представлен новый главный тренер "Ладьи", Владимира Шиханова на этой должности сменил Алексей Алексеев, который уже работал с тольяттинской молодёжной командой ранее. В сезоне-2011/12 он был помощником Игоря Никитина.

Состав "Ладьи" на предсезонный сбор:

Вратари: Михаил Исаев, Арсений Никоноров, Руслан Ялбуев

Защитники: Даниил Валиуллов, Аяз Габдрахманов, Егор Добродум, Константин Калинин, Андрей Колягин, Александр Ляхов, Семён Переляев, Дмитрий Петров, Данил Семёнов, Игорь Усманов.

Нападающие: Егор Алексеев, Виктор Башлаев, Павел Гришин, Евгений Грошев, Дмитрий Дрожжин, Владимир Журавлев, Семён Журавлев, Милан Зинатуллин, Семён Кизимов, Владимир Кротов, Константин Кухарев, Леонид Николенко, Егор Плаксин, Роман Поляничев, Дамир Рахимуллин, Максим Спиридонов, Алексей Сыромятников, Артем Фролов, Максим Цыбин.