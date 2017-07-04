В Тольятти сотрудник колонии за 15 тысяч рублей пообещал пронести осужденным два телефона и сим-карты

Прокуратурой Автозаводского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении младшего инспектора первой категории группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

По версии следствия, 29 июня мужчина получил от гражданина 15 000 рублей за пронос на территорию исправительной колонии средств мобильной связи - двух мобильных телефонов, десять сим-карт к телефону для осужденных и содержащихся в указанном учреждении лиц, сообщает областная прокуратура.

В отношении сотрудника УФСИН избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.