Сформирован перечень внутриквартальных территорий, где в этом году пройдет ремонт

В городской администрации сформирован перечень внутриквартальных территорий, которые планируют отремонтировать в 2017 году. На эти нужды выделено 268,8 млн рублей.

Вопрос обновления внутриквартального покрытия является значимым для тольяттинцев, особенно когда в городе стремительными темпами идет ремонт магистральных дорог.

В этом году ремонт проездов и дворовых территорий будет курировать департамент дорожного хозяйства администрации. Работы планируется начать уже в августе месяце после проведения аукциона и заключения муниципального контракта.

В первую очередь будут продолжены работы, начатые в прошлом году по девяти внутриквартальным объектам. Всего до 30 ноября Автозаводском районе отремонтируют 14 объектов (одиннадцать проездов и три двора), в Центральном - 11 (десять проездов и один двор), в Комсомольском - 7 (три поезда, четыре двора).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ