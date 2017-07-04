Приемная кампания в разгаре

В ПВГУС продолжается прием документов от абитуриентов.

Приемная кампания в Поволжский государственный университет сервиса стартовала 20 июня 2017 г.

В 2017 году поступить в ПВГУС можно на 15 специальностей СПО, одну специальность и 28 направлений подготовки бакалавриата, 14 направлений подготовки магистратуры. Есть бюджетные места. Также выделены бюджетные места в рамках квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, установленной Правительством Российской Федерации и бюджетные места для приема на обучение лиц, признанных гражданами РФ, проживающих на территории республики Крым и Севастополя.

В вузе можно обучаться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.

Подробнее со структурой направлений и специальностей университета можно познакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту».

Направления подготовки и специальности университета (среднее профессиональное образование)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/spo/

Направления подготовки и специальности университета (высшее образование)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/vo/

Направления подготовки университета (магистратура)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/mag/

Направления подготовки университета (аспирантура)

http://www.tolgas.ru/napr_podg/asp/

Сроки завершения приема документов:

1. Средне профессиональное обучение:

Очная форма (бюджет и внебюджет):

10 августа 2017 г на творческие специальности (Дизайн, ДПИ);

15 августа 2017 г. на все остальные специальности.

Заочная форма (бюджет и внебюджет):

17 октября 2017 г. на все специальности.

2. Бакалавриат / специалитет:

Очная / Очно-заочная форма бюджет (ЕГЭ): 26 июля 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма бюджет (ВИ): 13 июля 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма внебюджет (ЕГЭ): 18 августа 2017 г.

Очная / Очно-заочная форма внебюджет (ВИ): 8 августа 2017 г.

Заочная форма бюджет (ЕГЭ): 3 августа 2017 г.

Заочная форма бюджет (ВИ): 20 июля 2017 г.

Заочная форма внебюджет (ЕГЭ): 19 октября 2017 г.

Заочная форма внебюджет (ВИ): 11 октября 2017 г.

3. Магистратура:

Очная / очно-заочная форма бюджет: 25 июля 2017 г.

Очная / очно-заочная форма внебюджет: 28 июля 2017 г.

Заочная форма бюджет: 8 августа 2017 г.

Заочная форма внебюджет: 11 октября 2017 г.

Анализ показателей конкурсов прошлых лет позволяет сделать вывод о стабильной востребованности у абитуриентов всех образовательных программ, реализуемых в ПВГУС. Наиболее популярными направлениями подготовки стали «Торговое дело», «Туризм», «Таможенное дело», «Информационные системы и технологии». Традиционно около сотни абитуриентов, подавших заявления в Поволжский государственный университет сервиса, имеют баллы ЕГЭ выше 80. Благодаря этому на протяжении нескольких лет подряд ПВГУС занимает лидирующие позиции по выполнению контрольных цифр приема, что подтверждает престижность и перспективность реализуемых программ обучения. Средний балл зачисленных по вузу в 2016 году на очное обучение составил 69,1. К сведению: по мониторингу Минобрнауки РФ средний балл составлял чуть выше 60 баллов.

В условиях, когда многие вузы в регионе не смогли осуществить даже бюджетный набор, ПВГУС доказал собственную состоятельность и подтвердил высокое качество и престижность обучения.

Повышение качественного состава абитуриентов - лучшая характеристика для вуза.

Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, которые университет сервиса проводит среди абитуриентов. Большинство ответили, что мотивом для выбора учебного заведения стала его престижность. Именно потому они подали документы в ПВГУС. На втором месте в рейтинге идет наличие в учебном заведении выбранной специальности. Выбор в пользу ПВГУС говорит об их широком спектре возможностей в вузе. Кроме этого, одним из основных факторов была также названа и возможность трудоустройства. Напомним, с 2007 года в университете сервиса работает городская студенческая биржа труда. Она предоставляет молодым людям возможность работать как в период обучения, так и после. В результате чего процент трудоустройства выпускников здесь достигает почти 100%.

Поволжский государственный университет сервиса в прошлом году отметил свое 35​-летие. На протяжении всего этого периода он готовит кадры для сферы сервиса, почти 20 лет – для сферы туризма и гостеприимства. Сегодня ПВГУС – это авторитетный учебный, научный и инновационный центр, в котором реализуются образовательные программы высшего профессионального образования по экономике, социально-​культурной деятельности, дизайну и прикладному искусству, инфокоммуникационному сервису и фундаментальной информатике; образовательные программы среднего профессионального образования; актуальные программы дополнительного профессионального образования. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года разработан ряд образовательных программ, ориентированных на спортивный менеджмент и туризм.

В университете созданы все условия для получения качественного образования. В структуре находится три института и два факультета: институт экономики, институт дизайна, туризма и социальных технологий, институт заочного обучения, факультет информационно-технического сервиса, факультет среднего профессионального образования, который стал пользоваться очень большой популярностью. На балансе вуза стоят семь корпусов, есть отличный спорткомплекс, хорошо оснащена научная библиотека, существуют собственные электронно-библиотечные ресурсы, огромные объемы библиотечно-информационного обеспечения, которое позволяет реализовать качественное образование в условиях самоподготовки, и в условиях использования всех современных информационных технологий. ПВГУС прошел государственную аккредитацию и имеет право на выдачу дипломов государственного образца по всем направлениям, которые заявлены к набору.

Университет предлагает абитуриентам многолетний опыт, наработанный в большом контакте с Правительством Самарской области, а именно с Департаментом туризма, Департаментом культуры, с Министерством культуры, с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с зарубежными вузами и партнерами. Качество образования признано в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях. Свой статус регионального вуза ПВГУС подтверждает многолетним набором абитуриентов по всему Поволжью.

Поволжский государственный университет сервиса ежегодно принимает участие в конкурсе лучших образовательных инновационных программ России. На протяжении последних шести лет он является его победителем. У вуза есть программа развития, утвержденная Министерством образования и науки Российской Федерации. Есть полностью сформированный штат преподавателей, полностью сформированная материально-техническая база, есть все основания для получения качественного образования. По итогам прошлого года ПВГУС выполнил все критерии мониторинга вузов РФ. Поэтому, поступая в наш вуз, вы получите образование по всем тем требованиям, которые государство предъявляет к качеству подготовки специалистов.

В прошлом году Поволожский государственный университет сервиса занял 39-ю строчку в рейтинге лучших вузов ПФО, опередив все вузы города.

В Топ-50 вузов округа вошли образовательные учреждения, которые набрали высшие баллы по таким показателям, как научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая и образовательная деятельность, заработная плата ППС, трудоустройство выпускников и т. д. Одним из основных целевых показателей является образовательная деятельность. Методика по сбору и подсчету результатов была разработана Министерством образования и науки РФ и Главным информационно-вычислительным центром.

В общей сложности по количеству образовательных заведений среди регионов ПФО первое место по праву принадлежит Самарской области. В рейтинг попали девять вузов губернии, в том числе и два вуза Тольятти. Примечательно, что ПВГУС среди них занял более высокую строчку.

За 35 лет в университете были подготовлены тысячи молодых специалистов, ставших в дальнейшем руководителями, профессионалами высокого уровня.

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