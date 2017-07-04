На тольяттинских дорогах вновь пострадали дети. ГИБДД бьет тревогу!

В этом году ранения в ДТП получили уже 74 ребенка. В прошлом году пострадавших детей было меньше на 17 человек!

3 июля, в 10:15, 59-летний водитель Лада-219010 двигалась по ул. Ленинградская. На регулируемом перекрестке с улицей Карла Маркса она осуществила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

У девочки ссадины верхних конечностей, назначено амбулаторное лечение.

В 21:30 на улице Дзержинского был совершен наезд на 17-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части, осуществляя маневр перестроения налево. В результате ДТП у мальчика ушиб мягких тканей головы, назначено амбулаторное лечение, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В действиях водителя усматриваются признаки нарушения п. 10.1 ПДД РФ (водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения… При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства..). Административный материал составлен и в отношении велосипедиста, который нарушил правила дорожного движения.