8-летнего тольяттинца во дворе дома сбила машина

Даже во дворе дома дети не могут чувствовать себя в безопасности: в дежурную часть поступило сообщение о пострадавшем в ДТП 30 июня.

В 8 часов утра 43-летний водитель «Шкода Октавия» двигался в жилой зоне по улице Тополиной. Вблизи дома №14 он не предоставил преимущество в движении пешеходу и допустил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть. Мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Уважаемые взрослые, родители, сотрудники Госавтоинспекции настоятельно просят вас, обратите внимание детей на обманчивость и опасность пустынных улиц с редким движением транспорта в жилых зонах. Они не менее опасны, чем оживленные улицы. Не видя транспортного средства и не слыша их шума несколько минут, дети часто выходят и даже выбегают на проезжую часть, интуитивно предполагая, что дорога пуста. Самое главное, никогда в присутствии ребенка сами не нарушайте Правила дорожного движения, иначе все ваши уроки будут напрасны.

А для водителей в который раз хотелось бы напомнить, что жилой зоной считается территория, въезд на которую и выезд с которой обозначены специальными знаками дорожными знаками 5.21 и 5.22. Согласно ПДД РФ в жилых зонах пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части… Здесь пешеходы имеют преимущество перед любыми транспортными средствами. И это не удивительно, ведь особенностью жилой зоны является не только то, что пешеходы имеют в ней преимущество, а так же, например то, что в любой момент из-за угла дома на проезжую часть могут выбежать дети, ко всем этим факторам нужно быть готовым и в случае любой неожиданности сразу остановиться. Поэтому при движении в жилых зонах следует соблюдать предельную осторожность и ехать со скоростью не более чем 20 км/час.