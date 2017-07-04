Говорит и «качает» Грушинский

Компания «МегаФон» обеспечила надежной связью Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Гостями Мастрюковских озер в этом году стали более 20 000 любителей авторской песни. Несмотря на повышенную нагрузку, сеть оператора работала в штатном режиме, а успешность голосовых и интернет-соединений превысила норму и составила 99,97%.

Для обеспечения связью всех абонентов, приехавших на Грушинский, официальный телеком-оператор фестиваля использовал передвижную базовую станцию, работающую на базе автомобиля КАМАЗ. За три дня, с пятницы по воскресенье, голосовой трафик «передвижки» МегаФона составил более 260 тысяч минут, что составляет около полугода непрерывных разговоров.

Интернет 4G абоненты использовали почти в два раза больше, чем 3G. Объем, переданный по скоростной сети 4G «МегаФона», составил около 630 Гб, что сравнимо с 1 200 онлайн-трансляций выступлений в интернете. Средняя скорость 4G-доступа составила более 11 Мбит/с.

«С помощью передвижной базовой станции мы обеспечили абонентам, приехавшим со всей России, связь высокого качества, в том числе и скоростной 4G - доступ в Сеть. Благодаря этому наши клиенты могли оперативно делиться впечатлениями от мероприятия – выкладывать в социальные сети фото, видео, вести онлайн-трансляции. Мы рады, что смогли сохранить для своих клиентов высокий уровень качества связи даже в походных условиях», – комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.