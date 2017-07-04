Воспитанник «Лады» вызван в состав юниорской сборной России по хоккею

В подмосковном Видном стартовал расширенный учебно-тренировочный сбор юниоров U18 (игроки до 18 лет). В составе, который определил на сбор тренерский штаб под руководством Александра Зыбина, присутствует воспитанник ДЮСШ "Лада" Максим Цыбин,, сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Тренировочные мероприятия продлятся до 23 июля, после чего, 24-го, команда усеченным составом из 28 человек отправится в Новогорск и приступит к подготовке к стартовому турниру сезона - Мемориалу Ивана Глинки.

Завершающий этап подготовки пройдет с 31 июля по 5 августа в Австрии, где команду ждет тренировочный лагерь и два товарищеских матча.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 04.07.2017 12:24 [136] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus