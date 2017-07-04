Воспитанник «Лады» вызван в состав юниорской сборной России по хоккею

В подмосковном Видном стартовал расширенный учебно-тренировочный сбор юниоров U18 (игроки до 18 лет). В составе, который определил на сбор тренерский штаб под руководством Александра Зыбина, присутствует воспитанник ДЮСШ "Лада" Максим Цыбин,, сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Тренировочные мероприятия продлятся до 23 июля, после чего, 24-го, команда усеченным составом из 28 человек отправится в Новогорск и приступит к подготовке к стартовому турниру сезона - Мемориалу Ивана Глинки.

Завершающий этап подготовки пройдет с 31 июля по 5 августа в Австрии, где команду ждет тренировочный лагерь и два товарищеских матча.