Глава МЧС предупредил об угрозе природных катаклизмов в июле

Глава МЧС Владимир Пучков предупредил, что в июле в России возможны различные природные катаклизмы. В частности, он заявил об угрозе резких перепадов температур, сильном ветре и осадках, сообщают РИА Новости.

На селекторном совещании министр отметил, что первый месяц лета для его ведомства выдался напряженным, не менее сложным обещает быть и июль.

"Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки", — пояснил глава МЧС.

Несмотря на пессимистичный прогноз, Пучков выразил надежду, что в Центральной России все-таки настанут солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи регионах пойдут дожди.

Отметим, что воскресенье сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT, что ждать лета в Центральной России не стоит.

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 °C", — заявил он.

По словам эксперта, лето будет "скомканным", а купальный сезон с такими температурами смогут открыть "только смельчаки".