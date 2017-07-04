В Парковом комплексе тольяттинцам покажут наступательную операцию «Багратион»

8 июля тольяттинцев приглашает VII военно-исторический фестиваль «Россiя XX векъ». В программе реконструкция эпизода Великой Отечественной войны - наступательной операции «Багратион», прошедшей летом 1944 года, когда войска Красной Армии разгромили группу армии «Центр» в Белоруссии.

В 2017 году в реконструкции примут участие давние партнёры Парка – военно-исторические клубы городов: Тольятти, Самары, Ульяновска, Димитровграда, Уфы, Казани, Саратова. На поле боя примет участие артиллерия, автомобили и мотоциклы периода войны, сообщили в пресс-службе Паркового комплекса.

В этот день в Парке работают интерактивные площадки партнёров: ВПК Лазертаг Тольятти «Медведь», страйкбольного тира «Свирепые суслики», программа Ставропольской Богатырской заставы.Отдельно стоит упомянуть об интерактивном лагере солдат Польского комитета национального освобождения (Войска Польского) , а также выставке находок Поисковых отрядов Поволжья с мест боёв Великой Отечественной.

Зрители смогут увидеть и познакомиться с военными автомобилями: «виллис», Газ- 67, Газ-АА полуторка, мотоциклами СССР и Германии. Специальный гость фестиваля - клуб владельцев ГАЗ-69 - выставка легендарных автомобилей. Любители сувениров и артефактов смогут пополнить свои коллекции на ярмарке ремесленных изделий и военной атрибутики.

Летом 2017 года в Парке реализуется программа реставрации и покраски техники, поэтому посетители смогут сделать памятные фото селфи, на фоне и обновлённых экспонатов. Отдельно рекомендуем провести фотосессию на месте пилота истребителя - бомбардировщика «Су-17М4» и наводчика танка «Т-80УД», посетить экскурсию на подводную лодку Б-307 и ангар экспериментальных автомобилей ВАЗа.

Входной билет: взрослый – 200 руб, школьники, студенты – 100 руб, дошкольники – бесплатно.

Программа фестиваля:

11:00 - Начало работы исторических лагерей, ярмарки, кафе.

13:00 - Торжественное открытие фестиваля, парад реконструкторов

14:30 - Реконструкция эпизода Великой Отечественной войны. Операция «Багратион» 1944 год.

15:00-16:00 - Фотосессия, общение посетителей и реконструкторов

16:00 - Закрытие фестиваля.

Адрес: Тольятти, Южное шоссе 137, остановка Поликлиника ВАЗа. Тел. для справок (8482) 94-00-59. Возраст: 6+.