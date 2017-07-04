В Самарской области будут судить организаторов финансовой пирамиды, нажившихся на 531 человеке

Сотрудниками органов внутренних дел Самарской области пресечена деятельность финансовой пирамиды. Пострадавшими от действий мошенников признан 531 человек, более половины из них – глухонемые. Общая сумма ущерба составляет 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Самары - мужчин 1979 и 1965 годов рождения и женщины 1977 года рождения, которые обвиняются в совершении мошенничества.

По версии следствия, обвиняемые создали интернет-сообщество, функционирующее по принципу "финансовой пирамиды", на сайте которого размещали информацию о доходности по вкладам от 20 – 30% ежемесячно. Особая роль в противоправной деятельности отводилась женщине, которая, будучи сама инвалидом по слуху, активно рекламировала общество среди глухонемых людей.

Денежные средства вкладчиков перечислялись на карточки организаторам пирамиды, их родственникам, знакомым и тратились ими по своему усмотрению.

Следователи установили, что в период с 2012 года по декабрь 2014 года обвиняемые похитили денежные средства граждан на общую сумму 50 млн рублей. Органами следствия по делу признан потерпевшим 531 гражданин. Жертвы мошенников проживали в различных регионах Российской Федерации, около половины пострадавших – люди с ограниченными возможностями, сообщает облГлавк.

Правоохранителями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 21,9 млн рублей. Органами предварительного следствия проведены бухгалтерские и технические экспертизы, обыски, очные ставки, произведено более 300 выемок документов.

В настоящее время в отношении мужчины 1965 года рождения судом избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, так как в течение года он скрывался от органов предварительного следствия, находясь на территории иностранного государства, остальным двоим фигурантам – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.