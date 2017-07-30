СМИ: полицейским разрешат не выезжать на ДТП даже при разногласиях сторон

Правительство одобрило поправки в закон об ОСАГО, которые снимают с сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии, даже если между участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) есть разногласия по поводу обстоятельств аварии, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на участника заседания правкомиссии по законопроектной деятельности и на сотрудника Минфина.

Представитель Минэкономразвития подтвердил, что документ был рассмотрен и одобрен, это же подтвердили в секретариате первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Там добавляют, что документ рекомендован к рассмотрению на заседании правительства.

Законопроект предполагает, что фиксировать обстоятельства аварии можно различными способами, и отменяет требование, которое раньше допускало оформление европротокола лишь в случае отсутствия разногласий, ссылается газета на замдиректора департамента финансовой политики Минфина Веру Балакиреву. Она пояснила, что с 2018 года можно оформить ДТП и получить возмещение до 100 тысяч рублей по европротоколу, даже если есть разногласия, но теперь их надо будет зафиксировать через "ЭРА-Глонасс" или мобильное приложение, разработанное РСА.

Кроме того, с 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы 400 тысяч рублей распространится по всей стране. Поясняется, что пока оно действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. ЦБ поддерживает законопроект, ссылается газета на представителя регулятора.

Отмена действующих требований к оформлению ДТП приведет к тому, что страховщики не смогут по европротоколу урегулировать часть страховых случаев, ссылается газета на президента РСА Игоря Юргенса. По его мнению, если оба участника будут считать себя потерпевшими, страховщики не смогут определить, кому производить выплату. При этом никакие технические средства не смогут точно определить обстоятельства аварии и лицо, ответственное за причинение ущерба.

Юргенс считает, что страховщики при таких противоречивых показаниях будут платить по 50% каждому участнику аварии, и виновники будут получать необоснованное обогащение, а реальные потерпевшие недополучат возмещение. Он также против повышения лимита по европротоколу, так как он превысит среднюю выплату по ОСАГО, что чревато ростом страхового мошенничества.