Сотрудники ГИБДД по «горячим следам» задержали тольяттинца, укравшего велосипед (видео)

В дежурную часть обратился 22-летний тольяттинец. Молодой человек сообщил, что неизвестный гражданин открыто похитил его велосипед.

Спустя непродолжительное время экипаж ДПС неподалеку от места преступления заметил мужчину, подходящего под описание разыскиваемого и задержал его.

Сотрудники полиции установили, что 43-летний подозреваемый нигде не работает и ранее не был судим. В ходе личного досмотра задержанного похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу, сообщили в ГИБДД Тольятти.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.