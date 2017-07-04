«Капитан Доверие» пришвартуется в Тольятти

10 июля в 16:00 по местному времени на Площади Речного вокзала в Комсомольском районе состоится акция «Капитан Доверие» для детей, подростков и их родителей», направленная на популяризацию Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

Акция организована по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Город Тольятти является активным участником проектов организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году г.Тольятти принимает участие в конкурсе городов России «Семья и город - растем вместе».

Единый общероссийский детский телефона доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во всех субъектах Российской Федерации специалисты оказывают квалифицированную психологическую помощь. На сегодняшний день детский телефон доверия принял уже более 7 млн. звонков. Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный. На сегодняшний день к номеру подключено 229 организаций по всей стране. В 66 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме.

В 2017 году Общероссийский телефон доверия принял семимиллионный звонок, что свидетельствует о высокой востребованности психологической помощи.

Главным рекламным носителем акции станет теплоход брендированный логотипом детского телефона доверия, который пройдет по Волге с 7 по 16 июля, причаливая в 9 приволжских городах России.

Главная цель акции заключается в том, чтобы в необычной, увлекательной форме рассказать детям и взрослым о службе экстренной психологической помощи Детский телефон доверия. Донести до детей и подростков, а также их пап и мам: в любой, даже самой трудной, запутанной ситуации они могут обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированному психологу. Анонимно и совершенно бесплатно. Просто набрав номер 8-800-2000-122.

Первое мероприятие команда Капитана Доверие проведет 7 июля в Казани, а далее его корабль отправится по Волге в Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и Волгоград. В каждом из городов модераторы будут рассказывать о Телефоне доверия, о том, как и чем могут помочь психологи-консультанты, с какими проблемами к ним обращаются дети, подростки, их родители и педагоги.

Жители каждого из городов примут участие в познавательных конкурсах, интерактивном квесте и необычном флеш-мобе. Главным героем (да что там: супергероем!) всех «активностей» станет Капитан Доверие. Вместе с участниками акции ему предстоит победить пиратов, имена которых – Тревога, Злоба и Одиночество. В игровой форме дети и подростки смогут узнать, как преодолеть свои страхи, справиться с негативными чувствами, наладить отношения с родителями и сверстниками. Капитан Доверие поделится с ними своей историей – как детский Телефон доверия помог ему лучше понять себя и окружающих и превратиться из недоверчивого, замкнутого, одинокого подростка в радостного и открытого молодого человека.

Участникам предстоит пройти череду увлекательных испытаний, чтобы в итоге подняться на корабль и отыскать сундук, спрятанный хитрыми пиратами, содержание которого останется до тех пор секретным. В этот сундук все желающие смогут без указания имен опустить листочки с личными вопросами. Ответы на них, а также много полезной информации о службе психологической помощи, можно будет найти на сайте детского телефона доверия www.telefon-doveria.ru.