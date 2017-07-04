LADA Sport ROSNEFT одержала тройную победу на ралли «Белые Ночи 2017»

Пятый этап Чемпионата России по ралли «Белые Ночи 2017» закончился тройной победой для команды LADA Sport ROSNEFT.
Экипаж Дмитрий Воронов и Александр Даниловский занял первое место в зачете R3 и среди всех моноприводных автомобилей, а коллектив LADA Sport ROSNEFT стал первым в командном зачете.
До финиша не добрались множество автомобилей, но не экипажи команды LADA Sport ROSNEFT. Техника показала себя на высшем уровне. Механики команды отлично подготовили автомобили до этапа и прекрасно справились со своими задачами во время гонки, сообщает пресс-служба LADA Sport.
Дмитрию Воронову и Александру Даниловскому удалось финишировать без единой ошибки и царапины на автомобиле. Экипаж лидировал в своем классе R3 и моноприводе по итогам первого дня ралли и не упустил лидерства до финиша всей гонки. В абсолютном зачете Дмитрия смогли опередить только три полноприводных автомобиля.
Евгений Суховенко с новым штурманом Михаилом Гирником лидировали в зачете R2 по итогам первого дня гонки. Но на одном из последних спецучастков допустили помарку, которая стоила им нескольких потерянных минут и откинула их на пятую позицию. Впрочем, благодаря результативному финишу обоих пилотов, команда LADA Sport ROSNEFT заняла первое место в командном зачете.