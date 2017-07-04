В Тольятти предложили открыть китайский культурный центр и пункт сдачи HSK

3 июля Тольятти посетили представители Института Конфуция (КНР). Руководство администрации города провело встречу с директором Института Конфуция при Российском государственном гуманитарном университете Хань Лихуа.

Помимо знакомства с городом и его руководством, целью визита гостей стал поиск возможных вариантов сотрудничества с Тольятти, в первую очередь в сфере культуры и образования, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ходе краткой презентации Тольятти гости смогли познакомиться с историей города, реализуемыми сегодня приоритетными проектами и перспективами. Как отметил замглавы Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный, наш город уже имеет успешный опыт плодотворного сотрудничества с китайскими городами Лоян и Шэньчжэнь и выразил уверенность в том, что взаимоотношения с КНР будут только развиваться.

«Нам, безусловно, хочется видеть развитие нашего сотрудничества в сфере образования. Было бы замечательно, если бы в Тольятти по примеру других городов появлялись носители китайского языка, и все заинтересованные жители имели возможность с ним ознакомиться, изучить язык и проникнуться китайской культурой», - сказал Бузинный.

На встрече были озвучены возможные варианты подобного взаимодействия. В частности, Хань Лихуа предложила начать с малого - например, создать китайский культурный центр. Также будет рассмотрена возможность открытия в городе пункта сдачи HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) - квалификационного экзамена по китайскому языку, результаты которого признаются во всем мире. Как отметила руководитель департамента образования Елена Пинская, это могло бы стать хорошей отправной точкой для развития взаимоотношений с Институтом Конфуция и, возможно, в дальнейшем – для открытия в Тольятти отделения вуза.

Как подчеркнул Алексей Бузинный, налаживание отношений в сфере культуры и образования должно явиться основой для развития экономического сотрудничества с КНР. Сегодня Тольятти обладает уникальными инструментами поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности. А сфера развития инновационной экономики – это близкая тема, которая может учесть интересы обеих сторон.

«Если мы объединим усилия, и ваши, и наши инвесторы могут получить хороший синергетический эффект», - отметил Бузинный. Замглавы подчеркнул, что администрация Тольятти всегда открыта для общения и готова обсуждать и поддерживать любые идеи в продвижении отношений с КНР.