Многодетные сотрудники областного МЧС получают материальную помощь

Адресная помощь оказывается семьям, воспитывающим четверых и более детей. Всего в Главном управлении МЧС России по Самарской области и подчиненных подразделениях таких семей 8.

Решение о материальной поддержке было принято главой МЧС России Владимиром Андреевичем Пучковым, сообщили в пресс-службе ведомства. В соответствии с приказом, многодетные семьи получили материальную помощь в размере 100 000 рублей.

Одним из тех, чьей семье была направлена материальная помощь, стал Сергей Зайда, пожарный 92 пожарно-спасательной части 31 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области, расположенной в Тольятти. 6 лет Сергей трудится в рядах огнеборцев и вместе с супругой воспитывают сына Давида и трёх дочерей. Давиду - самому старшему из детей - девять лет, а девочкам - Диане, Ревекке и Аурики - семь, четыре и два годика. Как правило, у каждого ребенка есть своя мечта.

«Эти денежные средства станут хорошим подспорьем, - рассказывает глава семьи. - В многодетных семьях деньги никогда не бывают лишними. Я выражаю слова благодарности руководству МЧС России и Главного управления МЧС России по Самарской области. На эти средства мы сделали детям ремонт в детской комнате, кровать им новую поставили. У сына как раз день рождения скоро намечается, осуществили его заветную мечту – приобрели скоростной велосипед. В зале сейчас делаем ремонт, купили новую мебель».