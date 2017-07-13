Где в Тольятти появятся новые спортивные площадки

До 1 октября в Тольятти будут построены 17 универсальных спортивных площадок. 20 июля состоится электронный аукцион по определению подрядчика, с которым заключат муниципальный контракт, сообщили в горадминистрации.

Проект входит в программу повышения качества городской среды «Пять шагов благоустройства» – Шаг 2. «Будущее есть». Места будущих площадок уже определены: двенадцать кортов построят на территории общеобразовательных школ, а пять – в местах общего пользования. Стоимость каждого объекта около 5 млн рублей.

На площадках установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Объекты получат специальное покрытие и необходимое оборудование для тренировок. Горожанам будут доступны игровые виды спорта (волейбол, гандбол, баскетбол, футбол), воркаут-зона и снаряды для сдачи норм ГТО.

Адресный перечень будущих спортивных площадок:

Автозаводский район: МБУ "Школа № 46" (б-р Курчатова, 16), МБУ "Школа № 44" (б-р Орджоникидзе, 14), МБУ "Школа № 49" (б-р Королева, 6), МБУ "Школа № 71" (б-р Луначарского, 11), 9 кв., западнее здания № 32б по ул. Ворошилова (Территория общего пользования), МБУ "Школа № 59" (пр-т Степана Разина, 65), МБУ "Школа № 74" (ул. Ворошилова, 21), 12 кв., восточнее дома № 1 по б-ру Гая (Территория общего пользования), 20 кв., южнее дома № 8 по б-ру Рябиновый (Территория общего пользования), МБУ "Школа № 86" (ул. 40 лет Победы, 42).

Комсомольский район: МБУ "Школа № 55" (ул. Чайкиной, 57), Сквер на въезде в мкр. Поволжский (Территория общего пользования), МБУ "Школа № 75" (ул. Гидротехническая, 31).

Центральный район: МБУ "Школа № 16" (ул. Баныкина, 4), МБУ "Школа № 13" (б-р Молодежный, 28), кв. 32, между домами ул. Ленина, 119 и ул. К. Маркса, 68 (Территория общего пользования), МБУ "Школа № 91" (ул. Ленина, 58).