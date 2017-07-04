Житель Подмосковья воровал колбасу и алкоголь в тольяттинских магазинах

В Комсомольском районе к экипажу вневедомственной охраны на улице Ярославской обратились работники продуктового магазина. Они пояснили, что один из посетителей пытается тайно вынести продукты.

Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего молодого человека. Во время личного досмотра у него под одеждой были обнаружены 16 палок колбасы на общую сумму более 5 тысяч рублей. Патрульные выяснили, что задержанный уже был судим за кражу и грабеж, сам он из Подмосковья, в Тольятти поживает по временной регистрации.

Во время разбирательства стражи правопорядка обратили внимание, что молодой человек подходит под описание гражданина, который за несколько часов до этого совершил открытое хищение двух бутылок коньяка в магазине на улице Матросова, после чего скрылся с места преступления. В ходе просмотра видеозаписи с места грабежа была установлена полная идентичность задержанного с человеком, который похитил алкоголь, сообщили в пресс-группае Управления Росгвардии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. По факту хищения колбасы сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.