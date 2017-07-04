Константин Хабенский покидает Студию творческого развития

С 1 сентября Народный артист России Константин Хабенский прекращает свою деятельность в качестве художественного руководителя детских региональных Студий творческого развития. О своем решении актер рассказал участникам проекта на фестивале «Оперение-2017» в Сочи 1 июля, сообщает пресс-служба студии.

Отмечается, что региональные студии продолжат существовать в том же виде, но уже самостоятельно.

«Замечательно, что Студии, которые семь лет назад казались мне и моим единомышленникам невероятной мечтой, выросли в такой большой, громкий и уверенный проект. Мы многое вложили в их создание — колоссальные творческие ресурсы, время и финансы. Я очень рад, что все было не зря, и с гордостью смотрю на то, что происходит со Студиями сейчас. Проект вышел на тот уровень, когда он может существовать и развиваться самостоятельно, не оглядываясь на мои комментарии и оценки. Я спокойно отпускаю их в свободное плавание, а сам продолжаю свой творческий путь дальше. Уверен, что у каждой из одиннадцати Студий впереди большие достижения», — комментирует Константин Хабенский.

Каждый из воспитанников Студий творческого развития получил письмо от артиста. В отдельном письме Константин Хабенский благодарит друзей и партнеров, которые все эти годы поддерживали проект в каждом из одиннадцати городов, где в настоящий момент работают Студии. Он выражает надежду на то, что помощь Студиям в городах и регионах будет осуществляться независимо от его решения.

Напомним, в Тольятти Студия творческого развития Константина Хабенского открылась в 2015 году. Для занятий в студии набираются учащиеся городских общеобразовательных школ с 4 по 10 класс.

Полный текст обращения Константина Хабенского студийцам можно посмотреть здесь.