Тольяттинец, задержанный за убийство племянницы, до этого успел жестоко избить свою мать

20 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что из квартиры по улице Баныкина в больницу доставлена женщина с тяжелыми травмами грудной клетки. Врачам скорой помощи гражданка сообщила, что упала дома. Сотрудники полиции не смогли опросить потерпевшую, так как женщина находилась в тяжелом состоянии.

Спустя девять дней пациентка попросила медиков пригласить к ней полицейских. Пенсионерка 1949 года рождения рассказала им, что травмы она получила после того, как ее избил сын. Пенсионерка сообщила, что мужчина регулярно употребляет спиртные напитки.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый в совершении преступления несколько дней назад был задержан за совершение убийства.

В настоящее время по признакам умышленного причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.