Алкоголь может будет купить при предъявлении водительских прав

Министерство промышленности и торговли России внесло в перечень документов, по которым можно купить алкоголь, водительское удостоверение. Приказ вступил в силу с 4 июля.

Покупка алкоголя по опубликованному перечню документов разрешена до 31 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.

В перечне документов, при предъявлении которых можно купить алкогольную продукцию, также присутствуют: паспорт РФ, Fan ID (паспорт болельщика), загранпаспорт, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, дипломатический и служебный паспорта, военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, а также свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.