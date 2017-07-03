ТОР «Тольятти» получила еще одну заявку от потенциального резидента

Вступить в ТОСЭР «Тольятти» может еще одна компания. Таким образом, на данный момент на рассмотрении областной комиссии по предоставлению статуса резидента находятся заявки уже четырех предприятий.

Их проекты связаны с производством промышленного инструмента, светодиодного оборудования и упаковки. Общая сумма инвестиций – более 330 млн рублей. Новые предприятия дадут городу 129 рабочих мест, сообщает горадминистрация.

Помимо этого, подать заявки готовятся еще пять компаний. Сейчас потенциальных резидентов консультируют специалисты агентства экономического развития Тольятти. В общей сложности пять предприятий готовы трудоустроить 415 человек.

Напомним, что на сегодняшний день в Тольятти утверждены пять резидентов ТОСЭР: ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт». Количество рабочих мест – 674. Только в этом году планируется привлечь не менее 20 инвесторов. Проект ТОРа рассчитан на 10 лет.

Информация для потенциальных резидентов на invest.tgl.ru и по телефонам: +7 (8482) 54-46-34 (доб. 5180), 54-44-44 (доб. 4032), 54-46-34 (доб. 5179); 54-34-53 (доб.3453).