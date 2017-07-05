Тольяттинец пойдет под суд за незаконную продажу табака для кальяна

Прокуратурой Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Федотова А в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2016 года по январь 2017 года Федотов организовал незаконную деятельность по продаже немаркированных специальными акцизными марками табачных изделий для кальянов. Сотрудниками правоохранительных органов было изъято 17090 немаркированных пачек с табаком для кальянов известных мировых производителей, на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.

Следует отметить, что санкция ч. 6 ст. 171.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.