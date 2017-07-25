Представители болгарской компании посетили индустриальный парк «Тольяттисинтез»

Представители болгарской компании «WATO» (г.Казанлык) посетили индустриальный парк «Тольяттисинтез» (компания СИБУР), который является одной из инвестиционных площадок территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Стороны обсудили возможности долгосрочного сотрудничества, в частности по размещению производства на территории парка.

Компания «WATO» является производителем регулирующих и запорных арматур, фитингов, поливинилхлоридных труб, а также поставляет оборудование для мониторинга сети водоснабжения. По словам генерального директора компании Мирослава Маркова, у организации есть намерения развивать бизнес в России, в частности в городе Тольятти, который связан с городом Казанлык многолетними партнерскими отношениями в качестве города-побратима.

В рамках встречи генеральный директор «Тольяттисинтеза» Юрий Морозоврассказал об инвестиционных возможностях индустриального парка, его инфраструктуре и условиях размещения.

Особое внимание со стороны инвестора было уделено наличию имеющихся коммуникаций, возможным налоговым льготам и преференциям, а также получению статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития Тольятти.